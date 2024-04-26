Столтенберг: Російські шпигуни не завадять підтримці України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 26 квітня,.

Столтенберг закликав членів НАТО зберігати пильність у зв’язку з прихованою діяльністю Росії по всьому Альянсу.

"Минулого тижня Німеччина заарештувала осіб, звинувачених у шпигунстві і диверсіях. А сьогодні у Великій Британії п’ятьом були висунуті звинувачення у зв'язку з ворожою державною діяльністю на користь Росії", – нагадав він.

Генсек запевнив, що члени НАТО "повністю солідарні" з Німеччиною та Британією.

"Такі дії є небезпечними і неприйнятними. Вони не зупинять нас від надання підтримки Україні. І ми тісно координуємо наші дії у відповідь на будь-які ворожі дії проти членів НАТО", – підкреслив він.

Напередодні під час виступу на заході в Берліні Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової підтримки України, наголосивши, що вона й далі має шанси на перемогу в повномасштабній війні проти Росії.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу, на його думку, повинні віддавати пріоритет більшій військовій допомозі Україні перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.