Шмигаль: З початку року від міжнародних партнерів надійшло близько 12 млрд доларів
Загалом від початку року Україна отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Вчора Україна отримала 1,5 млрд євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility", - нагадав він.
Очільник уряду зауважив, що Українська держава також у рамках пакета допомоги від США отримає майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки.
"Загалом від початку року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету", – зазначив прем’єр.
Шмигаль запевнив, що ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.
Нагадаємо:
Уряд і парламент Данії оголосили про домовленість зі збільшення фінансування Українського фонду – механізму довгострокової військової підтримки України – на ще 4,4 мільярда данських крон (590 мільйонів євро) на 2024 рік.