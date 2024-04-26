У СБУ прокоментували погрози білоруської влади київським лікарням

Заява представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, є проявом інформаційно-психологічних спецоперацій, що грають на руку Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Спецслужба нагадала, що наша країна вже третій рік протидіє ворогові у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки.

"Тому і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. На даний час вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози" , - додали в СБУ.

Також спецслужба порадила представникам режиму у Білорусі зрозуміти, що справжніми терористами є люди у Кремлі.

"Білоруській владі потрібно не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поряд із кремлівським диктатором" , - підсумувала СБУ.

Що передувало

Раніше у Києві терміново розпочалася евакуація двох лікарень, розташованих на вулиці Богатирській. Одна з них дитяча.

Пізніше чиновники повідомили, що у Києві евакуювали персонал та пацієнтів із двох лікарень через ймовірний удар Російської Федерації. Однак поки що немає підтверджень, що Москва готувала удар по цих медичних закладах.