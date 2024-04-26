Естонська розвідка: Ймовірність обвалу української оборони зменшується

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що Росія намагається використати останнє вікно можливостей перед прибуттям в Україну західної військової техніки та боєприпасів для інтенсифікації атак, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повідомляє ERR, Ківісельг сказав на брифінгу 26 квітня.

За словами представника естонської розвідки, основна активність російських сил, як і раніше, зосереджена на тиску на місто Часів Яр на захід від Бахмута, на Мар'їнському напрямку на захід від Донецька та атаках на населені пункти на залізниці, що з'єднує Авдіївку з Покровськом.

"В останньому випадку російські війська також здійснили локальний прорив української оборони у районі населеного пункту Очеретине. Зберігаючи темп і швидкість атак, Росія намагається використати останнє вікно можливостей, поки західна військова допомога повністю не прибула в Україну і не була розгорнута в операціях", – вважає він.

Водночас, додає Ківісельг, успіхи Росії на полі бою залишаються локальними, а ймовірність розвалу української оборони та фронту зменшується.

Окремо керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії прокоментував російські обстріли мирного населення України, метою яких назвав створення так званої нічийної зони.

"Однак, завдяки успішним операціям протиповітряної оборони, Україна змогла зменшити використання російських дальніх бомбардувальників для нанесення глибоких ударів протягом останнього тижня, а також знизити інтенсивність бомбардувань", – додав Ківісельг.

Він додав, що Україна здійснює систематичні глибокі удари, атакуючи низку військових об'єктів у Криму та нафтових об'єктів на території Росії.

Розвідка Міністерства оборони Британії раніше зауважила, що попри значні втрати РФ здатна захоплювати населені пункти поблизу Авдіївки.