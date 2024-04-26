Бельгійська влада прискорить постачання Україні F-16, це відбудеться вже у 2024 році

Уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів, повідомляє Європейська правда.

Про це на пресконференції заявили бельгійський прем’єр Александер Де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер, повiдомляє VRT.

Де Кроо назвав рішення про постачання F-16 "великим кроком для оборони України", нагадавши, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів.

"Але тепер наша країна приєднується до обмеженої групи країн, які фактично поставлять літаки в Україну", – наголосив він.

Голова бельгійського Міноборони не назвала конкретних строків відправлення F-16 в Україну, але запевнила, що це станеться якнайшвидше.

"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", – підкреслила Дедондер.

Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.