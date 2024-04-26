П'яний голова райдержадміністрації Броварів збив чотирьох людей на пішохідному переході

У Броварах автівка, за кермом якої у стані алкогольного сп'яніння перебував депутат місцевої районної державної адміністрації Володимир Майбоженко, на пішохідному переході влетіла у натовп. Унаслідок цього постраждали чотири людини, зокрема дитина, повідомляє Ділова столиця.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали, які публікують відео з місця подій.

На них видно, як чоловіка, який перебував за кермом змушують пройти тест на вміст алкоголю в організмі. За його результатами, в його тілі виявили 2,31 проміле.

Обережно! На відео присутня лайка!

Також на кадрах показують посвідчення депутата місцевої районної держадміністрації. Винуватець ДТП ледь стоїть на ногах, його постійно хитає.

Як пишуть у місцевих Telegram-каналах, до ДТП причетний депутат Володимир Майбоженко.

На тлі інциденту керівник Київської ОДА Руслан Кравченко заявив, що Майбоженка звільнять. За його даними, серед постраждалих у ДТП — 3 дорослих та одна дитина. Їм надають медичну допомогу.

"Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців — в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні" , — написав Кравченко.

У поліції зазначили, що Майбоженко не зупинився на червоний сигнал світлофора, наїхавши на пішоходів. Унаслідок цього четверо людей, зокрема дитина, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Володимир Майбоженко

Проти нього порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Якщо провину посадовця доведуть, йому загрожує до 8 років ув’язнення.