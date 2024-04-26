Окупанти вдарили по селу на Харківщині, постраждав чоловік
Російська армія увечері 26 квітня завдала удару з С-300 по селу Шестакове на Харківщині, постраждав 42-річний чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила поліція Харківської області.
"26 квітня о 17:50 росіяни завдали ворожого удару з РСЗВ С-300 по селу Шестакове Старосалтівської громади. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання на територію сільськогосподарського підприємства в будівлю ферми. Постраждав 42-річний чоловік".
На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.