Окупанти вдарили по селу на Харківщині, постраждав чоловік

Російська армія увечері 26 квітня завдала удару з С-300 по селу Шестакове на Харківщині, постраждав 42-річний чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила поліція Харківської області.

"26 квітня о 17:50 росіяни завдали ворожого удару з РСЗВ С-300 по селу Шестакове Старосалтівської громади. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання на територію сільськогосподарського підприємства в будівлю ферми. Постраждав 42-річний чоловік".

На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.