У Росії безпілотники атакували два НПЗ, завод та військовий аеродром

У ніч на суботу десяток БПЛА нібито намагався атакувати два нафтопереробні заводи, бітумний завод, військовий аеродром на Кубані, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв, російське пропагандиське агентство ТАСС.

За інформацією Кондратьєва, було придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. ﻿

У ніч на суботу десяток БПЛА намагався атакувати нафтопереробний завод та об'єкти інфраструктури на Кубані. pic.twitter.com/BKAeRIXqaJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 27, 2024

Чиновник також повідомив, що оперативні служби ліквідують загоряння внаслідок падіння БПЛА.

Пізніше голова Слов'янського району Краснодарського краю додав, що на Слов'янському НПЗ під час атаки безпілотників пошкоджено ректифікаційну колону.

За інформацією місцевих мешканців, у Сєвєрському районі Краснодарського краю атаковано Ільський НПЗ. Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа, вона вже майже погашена.

Доповнено: У Міненерго України повідомили, що попередньо, ударів було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа.

З відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БпЛА.

За даними Міноборони Росії засоби ППО над територією Краснодарського краю нібито знищили та перехопили шістдесят шість БПЛА, ще два дрони було знищено над Кримом.