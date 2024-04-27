Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях: є пошкодження обладнання

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міненерго.

За словами Галущенка, є пошкодження обладнання.

Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.