Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях: є пошкодження обладнання
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Міненерго.
За словами Галущенка, є пошкодження обладнання.
Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.
Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.