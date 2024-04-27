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Росіяни втратили ще понад тисячу вояк та десятки одиниць техніки

Росіяни втратили ще понад тисячу вояк та десятки одиниць техніки
Фото: Facebook

Втрати російських окупантів за добу 26 квітня склали 1124 особи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,
  • танків ‒ 7268 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,
  • артилерійських систем – 11905 (+38) од,
  • РСЗВ – 1049 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 775 (+3) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2124 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1968 (+6)

Дані уточнюються.

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