Росіяни втратили ще понад тисячу вояк та десятки одиниць техніки
Втрати російських окупантів за добу 26 квітня склали 1124 особи, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,
- танків ‒ 7268 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,
- артилерійських систем – 11905 (+38) од,
- РСЗВ – 1049 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 775 (+3) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+5),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 1968 (+6)
Дані уточнюються.