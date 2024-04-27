Російська ракетна атака: скільки знищили цілей сили ППО

У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів, 21 ракета була збита силами ППО, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

За даними військових, усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - РФ.);

- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (з повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області)

- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської й Тамбовської областей РФ);

- 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль: