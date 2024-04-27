ОВА: Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Львівщини

Армія РФ завдала ударів по Львівщині: пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.

Про це в телеграм-каналі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал" , — написав посадовець.

За інформацією Козицького, три крилаті ракети воїни ПвК "Захід" збили, але влучань уникнути не вдалося.

"Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування" , — розповів начальник ОВА.

Він додав, що жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

Як повiдомлялось, на Дніпропетровщині вночі ППО знищили 13 ракет: Є влучання в енергооб'єкти.