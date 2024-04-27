Туск: Одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч на суботу одна з ракет Росії, що атакували Україну, впала за 15 км від польського кордону, повідомляє Європейська правда.

Про це Туск написав у своєму Twitter (Х).

Туск написав, що на Львівську область сьогодні уночі "впали десятки бомб і ракет".

"Одна із них – за 15 км від нашого кордону", – зазначив він.

Далі Туск розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького, провідного політика опозиційної партії "Право і справедливість".

"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?", – зазначив Туск.

Туск, вочевидь, посилався на конференцію національно-консервативних кіл CPAC (Conservative Political Action Conference) у Будапешті, на якій був присутній колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та глава кабінету президента Польщі Марчін Масталерек.

Уряд угорського прем’єра Віктора Орбана сподівається, що європейські вибори принесуть перемогу силам, які критикують допомогу Україні та імміграцію.

Влада Угорщини також розраховує на перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, чий намір врегулювати війну в Україні викликає занепокоєння.

Нагадаємо, у зв'язку з черговою хвилею російських повітряних атак на територію України у ніч на суботу в Польщі двічі піднімали у повітря свою та союзницьку авіацію.