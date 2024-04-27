У ЗСУ розповіли, що відбувається в районі сіл Очеретине та Соловйово

У районі села Очеретине Покровського району тривають тяжкі бої. Незважаючи на те, що ЗСУ не контролює третину його території, вона перебуває під постійним вогневим контролем, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар речника ОК "Хортиця"Назара Волошина в ефірі телемарафону.

Як пояснив він, щоб РФ мала змогу прорвати українську оборону на напрямку "Новобахмутівка - Очеретине", окупанти там ввели додаткові резерви - 55-ту окрему мотострелецьку бригаду РФ, яка там задіяна.

"Наразі дві третіх цього населеного пункту (Очеретине - ред) під нашим контролем. Частина пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано и тривають заходи, щоб його звідти вибити. Там тривають важкі бої, але ситуація під контролем ЗСУ", - сказав Волошин.

По селу Соловйове, як зазначив спікер, ситуація така ж - приблизно дві третіх села знаходяться під контролем українських сил.

"Гарячі" напрямки фронту

Загалом, як каже спікер, найгарячішими напрямками є Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський.

"Ситуація контрольована силами оборони. Російська армія не полишає спроб штурмувати позиції українських військ по всій лінії фронту. Мета - це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей", - констатував він.

Ситуація в районі Очеретиного

Ситуація в районі Очеретиного стала загострюватись останніми днями. В звіті Інституту вивчення війни за 27 квітня повідомлялось з посиланням на коментар спікера Назара Волошина, що наразі ЗСУ контролюють дві третини Очеретиного та перешкоджають подальшому просуванню російських військ у цей район.

25 і 26 квітня деякі російські "воєнкори" стверджували, що українські війська нібито відійшли з Очеретиного до Архангельського (на північний схід від Очеретиного та на північний захід від Авдіївки). Хоча і в цьому питанні серед них були розбіжності, оскільки частина з них повідомляла, що ЗСУ все ж зберігають позиції в північно-західному Очеретиному.