ДТП з постраждалими у Броварах: голові РДА обрали запобіжний захід

Голові РДА у Броварах Володимиру Майбоженку, який 26 квітня у п'яному стані вчинив аварію з чотирма постраждалими, обрали запобіжний захід, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Офісу Генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів Майбоженку, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, посадовець Майбоженко влетів на авто у натовп на пішохідному переході. В результаті ДТП постраждало 4 людини, серед них - дитина. Наразі відомо, що двоє з них перебувають у тяжкому стані.