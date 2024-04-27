Сирський на засіданні "Рамштайну": ситуація на фронті загострюється

Головнокомандувач Збройн﻿их сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з обороноздатності України, на якому розповів про ситуацію на фронті, що "має тенденцію до загострення", повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Сирський розповів, що перед учасниками коаліції виступив президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що подякував учасникам та особисто главі Пентагону Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, Збройних сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.

Нагадаємо, після 21-го засідання у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України, а Іспанія підтвердила намір відправити Києву ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.