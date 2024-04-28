Міністр ЗС Британії: РФ втратила на війні в Україні близько 450 тисяч військових

Російські війська втратили на війні в Україні близько 450 тисяч осіб убитими і пораненими від початку повномасштабного вторгнення. Такі оцінки озвучив міністр Збройних сил Великої Британії Лео Дочерті. Про це пише UK Defence Journal, повідомляє Новое время.

Він уточнив, що точна кількість ліквідованих військових РФ, які служили в приватних компаніях (ПВК), невідома.

Також, за оцінками Британії, окупанти втратили в Україні:

понад 10 000 бронемашин, зокрема близько 3 000 основних бойових танків;

109 літаків;

136 вертольотів;

346 безпілотних літальних апаратів;

23 кораблі всіх класів;

понад 1 500 артилерійських систем усіх типів.

Йдеться про техніку, яка була знищена, захоплена або кинута в Україні.