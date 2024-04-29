Прем'єр Литви прокоментувала питання повернення в Україну чоловіків призовного віку

Питання щодо повернення українців мобілізаційного віку з-за кордону до України слід обговорювати на рівні всього Європейського Союзу, а не лише з українською владою, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте з посиланням на LRT.

За її словами, Литва може запровадити певні заходи, аби допомогти Україні через нові правила мобілізації. Зокрема, можна було б перевіряти, чи виконав чоловік свій мобілізаційний обов'язок або ж законно звільнився від призову, перед тим продовжувати йому посвідку на проживання.

"Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, а й ширше, тому що зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців" , — зазначила посадовиця.

У Міграційній службі Литви кажуть, що наразі немає правових підстав, які б зобов'язували країну допомагати Україні під час мобілізації, тому будь-які рішення щодо цього питання були б "політичними рішеннями Литви".

"Для реалізації цих рішень потрібно було б вжити деяких національних законодавчих ініціатив, але, знову ж таки, виникне величезне питання, наскільки це буде сумісним із законодавством ЄС" , — пояснили у службі.

Як повiдомлялось, у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому може бути "етично неоднозначною".