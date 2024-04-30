Що відбувається з ліцензійними онлайн казино України? У чому суть петиції про заборону гри в казино для військовослужбовців? Що буде після ліквідації КРАІЛ?

Із 2020 року ринок гемблінгу є легальним сегментом економіки нашої держави, який вже приніс у держбюджет понад 4,3 мільярда доходів від податків. Ліцензійні казино України створюють додаткові робочі місця і забезпечують ріст суміжних галузей економіки – до прикладу, у рекламному секторі бренди казино наразі охоплюють найбільшу частку та є основним покупцем рекламних площ.

Все це стало можливим після того, як у 2020 році був прийнятий закон про легалізацію. За прикладом найкращих економік Європи та світу, він дозволяв на території країни організовувати азартні ігри (офлайн та онлайн), букмекерську діяльність, узаконював діяльність залів з ігровими автоматами та покер-румів.

Рейтинг казино з ліцензіями

Станом на квітень 2024 року в Україні вже зареєстровано 21 казино (5 офлайн та 16 онлайн-казино), 3 букмекерські контори, 14 залів з ігровими автоматами та 3 покер-руми.

Першим, хто отримав офіційну ліцензію та став легальним оператором азартних ігор, стала компанія Spacex LLC. Тоді ліцензія була видана на 5 років, а її вартість становила 39 000 000 гривень.

Пізніше до числа ліцензійних казино України додались оператори “Slots City”, “First”, “Favbet”, ”pin-up”, “Slotoking” та інші.

Брендів онлайн казино стало настільки багато, що для їх градації на тематичних майданчиках типу Cardmates UA почали з’являтися рейтинги онлайн казино.

Проблема азартної залежності в Україні

Але стрімкий ріст сегмента викликав й негативну реакцію. Повсюдне збільшення об’ємів реклами топ онлайн казино та її агресивність викликали певний рівень незадоволення в суспільстві.

Петиція щодо казино для військових

Також виявились й по окремі випадки лудоманії (медичне захворювання, яке полягає в патологічній пристрасті до азартних ігор) серед бійців ЗСУ.

Саме тому наприкінці березня 2024 року на офіційному порталі для подання петицій до Президента України з'явилась вимога щодо обмеження роботи онлайн казино. Петиція була подана 26 березня військовослужбовцем, який заявив про існування важливої проблеми азартних ігор у лавах ЗСУ. Автор у свої петиції запропонував обмежити доступ до онлайн казино для військовослужбовців у прифронтових територіях. Загалом у тексті петиції представлено сім пунктів із наступними пропозиціями:

Обмежити доступ до азартних ігор та відповідних сайтів для військовослужбовців на час воєнного стану.

Обмежити рекламу азартних ігор та заборонити використовувати у ній символіку ЗСУ та будь-яку символіку чи предмети, повʼязані з війною та армією.

Заборонити співпрацю благодійних фондів з учасниками ринку азартних ігор.

Заборонити військовим підрозділам приймати майно у вигляді благодійної допомоги від онлайн казино або інших учасників ринку азартних ігор.

Заборонити у рекламі казино згадування та будь-які посилання на факти вже наданої учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям.

Для зменшення вже завданої шкоди від лудоманії заборонити ломбардам по всій країні приймати як заставу дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення.

Покласти зобов'язання на інтернет-провайдерів та мобільних операторів з блокування усіх нелегальних онлайн-казино та тих, які порушують правила з реклами.

Петиція набула широкого розголосу серед громадськості й набрала потрібні 25 000 голосів менше ніж за один день. Далі вона була направлена до офісу Президента, який змушений був відреагувати. Президент дав доручення відповідним міністерствам та СБУ проаналізувати питання й запропонувати рішення.

Казино онлайн після законопроєкту про ліквідацію КРАІЛ

Одним з таких рішень став закон законопроєкт №9256-д, в якому передбачається ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей – офіційного органу ліцензування казино Україні. Повноваження Комісії планується розподілити між іншими органами влади, зокрема міністерством цифрової трансформації.

Також законопроєкт №9256-д передбачає встановлення лімітів на ігрові сесії та обмеження по розміру максимальних депозитів для гри в казино.

Законопроєкт №9256-д наразі був ухвалений Верховною Радою у першому читанні.

Питання регулювання азартних ігор розглянули й в РНБО, яке вирішило частково заборонити рекламу онлайн казино, а також заблокувати доступ до сайтів з азартними іграми всім військовослужбовцям. Це рішення вже увів у дію своїм указом Президент Володимир Зеленський.