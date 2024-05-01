Кількість поранених у Золочеві на Харківщині зросла до 9, у Липцях загинула жінка

Кількість поранених від російського авіаудару по Золочеву в Харківській області зросла до дев’яти. Також росіяни обстріляли село Липці, загинула жінка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.

"Кількість поранених (в Золочеві – УП) зросла до девʼяти людей: серед них шість цивільних чоловіків, двоє жінок та 11-річний хлопчик".

Також в прокуратурі повідомили, що російська армія 1 травня близько 16:10 обстріляла село Липці. Осколкові поранення отримала 78-річна жінка. Від отриманих травм вона померла.

За попередніми даними, окупанти били по будинку з міномета.

Що передувало:

Двоє людей загинули у результаті російських ударів керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині.