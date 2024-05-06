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США проігнорують "інавгурацію" Путіна, але вважають його президентом РФ

США проігнорують "інавгурацію" Путіна, але вважають його президентом РФ
Фото: Рixabay

Сполучені Штати не будуть направляти представника на так звану інавгурацію російського правителя Владіміра Путіна, яка відбудеться 7 травня, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу в понеділок увечері заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

На питання про те, чи будуть США направляти представника посольства на "інавгурацію" Путіна з огляду на те, що посол нині перебуває за межами Москви, Міллер відповів:

"Ні, нашого представника не буде на його інавгурації".

Він, однак, підтвердив попередню позицію Вашингтона про те, що там і далі визнають Владіміра Путіна президентом Росії.

"Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії. – Ред.) вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі", – пояснив речник Держдепу.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя. Низка держав ЄС уже оголосили, що не будуть присутні.

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