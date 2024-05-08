Ціна на нафту знизилася на фоні новин зі США та Росії

Світові ціни на нафту продовжують зниження на новинах про зростання запасів у США і заявах із Росії про можливе збільшення видобутку країнами ОПЕК+. Про це свідчать результати торгів, повідомляє Корреспондент.

Так, липневі ф'ючерси на сорт нафти Brent подешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,05 (1,26%), до $82,11 за барель. У вівторок ці контракти знизилися у ціні на $0,17 (0,2%), до $83,16 за барель.

Червневі ф'ючерси на нафту WTI впали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $1,05 (1,34%), до $77,33 за барель. За підсумками минулої сесії вони подешевшали на 10 центів (0,1%) до $78,38 за барель.

Ринок відреагував зниженням на заяви в.о. віце-прем'єра РФ Олександра Новака про те, що країни ОПЕК+ аналізують можливість збільшення видобутку нафти.

"Це залежить завжди від поточної ситуації, балансу попиту-пропозиції. Все аналізується. Зараз прогнозувати нічого не треба, треба дивитися, як ринок почувається" , – сказав він напередодні у коментарі російським ЗМІ.

Крім того, інвестори оцінюють сигнали про зміни у запасах енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти, за тиждень до 3 травня резерви нафти в Штатах зросли на 509 тис. барелів.

Офіційні відомості Міненерго США будуть опубліковані сьогодні увечері. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 1,43 млн. барелів.