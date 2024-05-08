Припинення вогню в Газі має закінчитися усуненням ХАМАС – Bloomberg

Правильна угода передбачає усунення лідерів ХАМАСу в обмін на виведення військ Ізраїля і визнання необхідності політичного врегулювання. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Переговори про припинення вогню в Газі ще не закінчилися, але Ізраїль почав наступ на Рафах. Переговори виявилися недобросовісними з боку всіх учасників.

Недобросовісність з боку Ізраїля проявилася в тому, що за кілька днів до останнього раунду мирних переговорів прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу так голосно наполягав на тому, що незалежно від того, що може статися в Каїрі, Армія оборони Ізраїля в якийсь момент увійде в Рафах. Це була відверта спроба приректи на невдачу зусилля, спрямовані на подолання розриву з ХАМАСом.

З боку ХАМАСу також була недобросовісність, оскільки голова його політбюро Ісмаїл Ганія недвозначно натякнув, що схвалений ним документ — це той самий документ, який вже прийняв Ізраїль. Це не відповідало дійсності. Те, на що ХАМАС погодився в понеділок 6 травня, було зустрічною пропозицією.

Нещодавно заборонений в Ізраїлі телеканал "Аль-Джазіра" опублікував те, що нібито є текстом пропозиції, на яку погодився Ганія. Його походження не було перевірено, але два елементи здаються правдивими й, на думку Bloomberg, лежать в основі того, чому ця війна виявляється такою смертоносною і такою важкою для завершення.

Перший полягає в тому, що ця пропозиція була очевидною спробою замаскувати прірву між двома непримиренними по суті позиціями. Ізраїль хоче повернути своїх заручників, не погоджуючись на припинення війни; це залишило б ХАМАС на місці в Газі, а отже — переможцем. ХАМАС, своєю чергою, обміняє заручників лише на остаточне виведення ізраїльських військ. Обидві вимоги неможливо задовольнити одночасно.

Передбачувана угода за посередництва офіційних осіб Єгипту, Катару і США складається з триетапного плану, в якому перша 42-денна фаза включає детальні процедури для початку відведення ізраїльських військ і часткового звільнення заручників. Дві інші фази, згідно з документом "Аль-Джазіри", передбачали перехід до "сталого спокою", коли всі заручники будуть обміняні на полонених і виведення ізраїльських військ з подальшою відбудовою і компенсацією. Угода мала бути гарантована Єгиптом, Катаром, США й Організацією Об'єднаних Націй.

Зрозуміло, що Ізраїль не купився на цей аргумент. Рішення військового кабінету відхилити останню пропозицію про припинення вогню від ХАМАСу було одноголосним, і плани ЦАХАЛу в Рафаху не змінилися. Але перш ніж відкидати цю відповідь як війну в чистому вигляді, слід розглянути те, чого не було в угоді, досягнутій за посередництва Ізраїля: будь-якої згадки про ХАМАС і його майбутнє.

Варто уважно прислухатися до того, що говорить ХАМАС, і в понеділок 6 травня керівник відділу міжнародних зв'язків угруповання Усама Хамдан дуже чітко дав зрозуміти три речі. Перша полягає в тому, що ХАМАС вважає свою терористичну операцію 7 жовтня і війну, яку вона спровокувала, величезним успіхом. ХАМАС зазначає, що ця операція зупинила процес нормалізації світового визнання Ізраїля як легітимної національної держави й перетворила палестинську справу на глобальну.

Другий момент, на якому неодноразово наголошував Хамдан, полягав у тому, що метою ХАМАСу є ліквідація Ізраїля, а не укладення миру з ним. І, нарешті, що організація не вважає припинення вогню перешкодою на шляху до досягнення цієї мети; він навіть розглядав відновлення Гази як засіб, що дає змогу звичайним палестинцям долучитися до боротьби.