В окупованому Луганську згоріла нафтобаза росіян - ОВА

Увечері 7 травня у тимчасово окупованому Луганську спалахнула масштабна пожежа, згоріла нафтобаза. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована - окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ. Для нас головне - це результат. Загарбники самі знають, що відновлювати такі об'єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше" , - написав Лисогор. Telegram.