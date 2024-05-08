НАТО на саміті задекларує відмову від відправки військ в Україну – ЗМІ

НАТО збирається закріпити відмову від відправлення військ в Україну в декларації, яка має бути прийнята на саміті альянсу в липні, стверджує італійська газета Corriere della Sera з посиланням на нібито готовий проєкт підсумкової заяви, повідомляє Deutsche Welle.

За даними видання, у декларації також пропишуть, що військову допомогу НАТО Україні координуватиме не голова Пентагону Ллойд Остін, а штаб-квартира альянсу в Брюсселі. Corriere della Sera у зв'язку з цим зазначає, що основний обсяг допомоги Україна і так вже отримує не від США, а від інших членів НАТО. Але є й політичний момент: координація допомоги структурами НАТО виглядатиме одностайнішою і для світової спільноти, і для президента РФ Володимира Путіна, пояснює газета.

В іншому, пише Corriere della Sera, підхід НАТО до допомоги Україні та запобігання загрозі, що виходить від Росії, не зміниться. Північноатлантичний альянс серед іншого продовжить зміцнювати свої східні кордони, щоб у разі потреби на їхній захист "від країн Балтії до Болгарії" могли оперативно стати до 300 тисяч солдатів.

Постачання Україні систем ППО Patriot

Країни НАТО також шукають можливості для постачання Києву нової партії зенітно-ракетних комплексів Patriot. За розрахунками української влади, 25 таких комплексів достатньо, щоб захистити весь повітряний простір країни, а сім ЗРК Patriot дозволять закрити від російських атак з повітря основні індустріальні центри.

Разом з тим, зазначає Corriere della Sera, наразі є попередні домовленості про постачання Україні лише двох комплексів Patriot – з Німеччини та Іспанії. Нідерланди загалом згодні передати Києву свій комплекс Patriot, але обговорюють юридичні аспекти, а Польща та Греція відповіли відмовою.