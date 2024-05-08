Удар касетним "Іскандером" по Одесі: кількість жертв зросла до семи

У лікарні помер 23-річний чоловік, який постраждав внаслідок російського ракетного удару по Одесі 29 квітня. Тоді РФ ударила по прогулянковій зоні міста касетним Іскандером. Наразі кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до семи осіб. З посиланням на Одеську міську раду, повідомляє Новое время.

«На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до семи осіб. Сьогодні в лікарні помер ще один чоловік, 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього. Висловлюємо співчуття родині загиблого» , — йдеться в повідомленні.

Досі було відомо, що внаслідок ракетного удару по Одесі 29 квітня загинули шестеро мирних жителів, 32 людини дістали поранення, зокрема вагітна жінка і двоє дітей.

Як повідомлялося, 29 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, постраждали 32 людини. Загорівся «замок Ківалова», який також відомий як «замок Гаррі Поттера».

Суспільне повідомило, що внаслідок російської атаки по Одесі постраждав ексдепутат від Партії регіонів і ректор Національного університету Одеська юридична академія Сергій Ківалов.

Скоріш за все Росія атакувала Одесу касетним Іскандером, заявив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.