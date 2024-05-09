У Чехії пояснили причину затримки боеприпасів для України

Першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи Україна отримає у червні. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю ARD, повідомляє Корреспондент.

"Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів" , - сказав Павел.

За його словами, однією з причин затримки стала конкуренція, яка виникла через те, що багато сторін знали про зусилля Чехії з термінового пошуку снарядів. Партнерам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел, але таким чином вони також "розкрили свої карти" - і цим скористалася Росія.

Президент Чехії визнав, що Росія набагато сильніша за Україну, і, попри підтримку Заходу, наближається момент, коли людські ресурси ЗСУ і підтримка серед українського населення дедалі більше обмежуватимуть зусилля України.