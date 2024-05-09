У Чехії пояснили причину затримки боеприпасів для України
Першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи Україна отримає у червні. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю ARD, повідомляє Корреспондент.
"Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів", - сказав Павел.
За його словами, однією з причин затримки стала конкуренція, яка виникла через те, що багато сторін знали про зусилля Чехії з термінового пошуку снарядів. Партнерам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел, але таким чином вони також "розкрили свої карти" - і цим скористалася Росія.
Президент Чехії визнав, що Росія набагато сильніша за Україну, і, попри підтримку Заходу, наближається момент, коли людські ресурси ЗСУ і підтримка серед українського населення дедалі більше обмежуватимуть зусилля України.
"У цій ситуації - і я вже давно про це говорю - важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, у неї немає жодних підстав вести мирні переговори", - зазначив Петр Павел.