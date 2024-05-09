Сенатори США очікують від Байдена нового запиту на допомогу Україні

Республіканці в Сенаті очікують, що наприкінці року адміністрація президента США Джо Байдена зробить новий запит на допомогу Україні, та закликають спікера Палати представників Майка Джонсона не давати конгресвумен Марджорі Тейлор Грін обіцянок заблокувати цю можливу допомогу. Про це пише The Hill, повідомляє Новое время.

У Сенаті очікують, що адміністрація Байдена повернеться до Конгресу з новим запитом на військову допомогу Україні після листопадових виборів — ймовірно, наприкінці листопада або в грудні. Інавгурація переможця цих виборів відбудеться 20 січня 2025 року.

У понеділок Грін, яка відома своєю радикально антиукраїнською позицією, попросила Джонсона взяти на себе зобов’язання більше не підтримувати будь-яку допомогу Україні.

Сенатори-республіканці, своєю чергою, хочуть, щоб Джонсон зберігав гнучкість, аби провести цей можливий законопроєкт через Палату представників.

Сенатори від Республіканської партії, пише видання, не бачать причин для Джонсона виключати можливість ще одного пакета допомоги, що може «підбадьорити» російського диктатора Володимира Путіна.

«Я просто думаю, що наразі не можна зв’язувати йому руки. Він спікер Палати представників. Зараз у нього є робота, яку він повинен виконувати. Хто знає, що в майбутньому може знадобитися або не знадобитися?» , — заявив у вівторок республіканець у Сенаті Джон Тьюн.

Тьюн хоче стати наступним лідером Республіканської партії в Сенаті, і йому може бути доручено просунути ще один пакет надзвичайних витрат на оборону в наступному Конгресі.

Сенатор Джон Корнін, який змагається з Тьюном за посаду лідера Республіканської партії в Сенаті, погодився, що Джонсон не повинен йти на значні поступки Грін в питанні фінансування України.

«Я не думаю, що спікеру Джонсону потрібно брати на себе якісь зобов’язання перед Марджорі Тейлор Грін. Я думаю, що вона маргіналізує себе і стає неактуальною» , — цитує його The Hill.

Сенатор Роджер Вікер, провідний член Комітету Сенату з питань збройних сил, попередив, що було б «серйозною помилкою» з боку Джонсона пообіцяти Грін не виносити на розгляд Палати представників можливий новий запит про надання військової допомоги Україні.

Вікер припустив, що адміністрація «можливо» попросить про додаткову військову допомогу до кінця року.