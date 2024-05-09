У МЗС Португалії вважають, що членство України в ЄС вирішить продовольчу проблему

Вступ України до ЄС має фундаментальне значення для Португалії. Зокрема, це дасть змогу вирішити продовольчу проблему.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Позиція португальського уряду щодо розширення вельми сприятлива зі стратегічних причин, і з цієї причини в нього немає тієї стриманості або небажання, які були у попереднього уряду" , - заявив він.

Міністр заявив, що вступ України дасть змогу вирішити продовольчу проблему.

Він наголосив на "стратегічній важливості вступу України", але водночас визнавши, що у фермерів буде "багато проблем" і тому їм доведеться виплачувати компенсації.

"Це стосується Молдови, це стосується Балканів, це стосується Грузії" , - додав він, кажучи про інші країни-кандидати, до яких наразі належать Албанія, Боснія-Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Туреччина, Україна, Молдова і Грузія.

Вступ України до ЄС

З грудня 2023 року, коли лідери ЄС на саміті в Брюсселі дали добро на початок переговорів про вступ України, відбулося багато важливих подій, але офіційно ці переговори ще не почалися.

За цей час було виконано велику роботу. Експерти ЄС ретельно оцінюють відповідність українських законів і норм європейським стандартам. У березні 2024 року Єврокомісія затвердила переговорну рамку для України.