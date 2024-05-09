Росіяни відновили використання "Калібрів" для ударів по Україні – ЗСУ

Росія знову почала запускати ракети Калібр по Україні, але у них, ймовірно, виникають технічні проблеми з ракетоносіями. На цьому наголосив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

Під час останньої масованої атаки на Україну 8 травня російські війська застосували Калібри вчетверте за останні пів року, тоді як у 2022 та у 2023 роках їх використання було систематичним.

За словами Братчука, росіяни намагаються виводити на чергування підводні кораблі, локацію яких визначити важче.