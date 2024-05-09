Росіяни відновили використання "Калібрів" для ударів по Україні – ЗСУ
Росія знову почала запускати ракети Калібр по Україні, але у них, ймовірно, виникають технічні проблеми з ракетоносіями. На цьому наголосив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.
Під час останньої масованої атаки на Україну 8 травня російські війська застосували Калібри вчетверте за останні пів року, тоді як у 2022 та у 2023 роках їх використання було систематичним.
За словами Братчука, росіяни намагаються виводити на чергування підводні кораблі, локацію яких визначити важче.
«Ворог намагається показати присутність у Чорному морі, але у них виникає або уже виникла проблема з використанням ракетоносіїв, адже вони не так активно їх застосовують і, можливо, є проблема з пусковими установками на самих кораблях», — додав речник.