Петиція про західну зброю для "Азову" набрала понад 25 тисяч голосів

За добу петиція щодо сприяння розблокуванню надання західної зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів, повідомляє Українська правда.

"Закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону "Азов" зброєю, навчаннями та іншою допомогою: "(Розділ 8131) Забороняє використання коштів, наданих цим законом, для надання зброї, навчань, чи іншої допомоги батальйону "Азов".

Закликаємо президента України доручити прем'єр-міністру та міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом Сполучених Штатів Америки щодо скасування цих обмежень, аби забезпечити 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов" необхідну підтримку", – йдеться в тексті петиції.

Петиція з'явилася на сайті ОП 7 травня. Ініціатор – Микола Марченков.

Станом на 9 травня петицію підтримали понад 25 тисяч громадян.

Автор петиції зазначає, що бригада "Азову" за час свого існування бригада неодноразово демонструвала свою бойову готовність, беручи участь у найбільш запеклих боях, включно з обороною Маріуполя у 2022 році. А бійці "Азову" за 10 років від заснування підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію.

Нагадаємо, 3 травня сайт Офісу президента відхилив публікацію петиції щодо сприяння розблокуванню надання західної зброї та допомоги 12-й бригаді спеціального призначення "Азов".

Раніше командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко закликав виключити бригаду із законопроєкту про оборонні асигнування США, бо це не дозволяє "Азову" надавати західне озброєння.