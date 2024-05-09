У ЗСУ розповіли, як росіяни використовують розвідувальні БПЛА

Російські розвідувальні дрони, які окупанти щодня запускають у великій кількості, шукають уразливі об’єкти критичної інфраструктури та можливі місця скупчення українських військових﻿. Про це розповів в ефірі національного телемарафону речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, росіяни щодня запускають дуже велику кількість розвідувальних безпілотників, щоб знайти важливі, на їх погляд, точки для ураження. Зокрема — шукають можливі місця скупчення ЗСУ, щоб потім обстріляти.

"Так само вони шукають уразливі об’єкти цивільної інфраструктури, першою чергою критичної. Саме з такою метою вони знаходяться у повітрі" , — зазначив Плетенчук.

За його словами, кожного дня українська ППО збиває декілька таких дронів, я хоча кожен коштує близько 100 тис. доларів й більше, окупанти не перестають масово їх використовувати.