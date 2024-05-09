Нардепи звільнили Кубракова з посади міністра

Депутати Верховної ради проголосували за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 272 депутати.

Железняк зазначає, що самого Кубракова не було під час голосування за відставку. Також не відомо, хто стане новим міністром.

Раніше відставку Кубракова підтримав профільний комітет Ради.

Як повідомляли ЗМІ, відставка Кубракова пов'язана з роз'єднанням Мінвідновлення на міністерство з питань розвитку регіонів та міністерство інфраструктури.