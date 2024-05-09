Перепризначати Кубракова до Кабміну не планують – джерело в "Слузі народу"

Олександра Кубракова, якого Верховна Рада напередодні звільнила з посади віцепрем'єра, перепризначати на посаду міністра інфраструктури України не будуть.﻿ Про це розповіло джерело в "Слузі народу", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Перепризначати Кубракова до Кабміну на посаду міністра інфраструктури не будуть" , - сказало джерело.

При цьому хто може бути призначений замість звільнених Сольського та Кубракова до Кабміну та хто обійме посаду голови новоствореного міністерства регіональної політики - невідомо й голосувань за це сьогодні не очікується, додало джерело.

Звільнення Кубракова і розділ Мінрозвитку

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада 272 голосами звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Щодо причин відставки міністра, то, за інформацією видання, офіційно їх не пояснили і самому Кубракову. У нього не було розмови ані з президентом, ані з прем'єром. Це підтвердив і сам Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

Нардепи ж пояснюють рішення провалом регіональної політики.

"Політика, яка здійснюється сьогодні міністерством в частині регіональної політики знаходиться в критичному стані. Враховуючи вищенаведене, існує гостра необхідність в утворенні окремого міністерства яке би займалося регіональною політикою" , - йдеться у пояснювальній записці до проекту про звільнення Кубракова.

Зауважимо, що відставці передували новини про те, що очолюване раніше ним відомство хочуть розділити на два окремих, а саме Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Однак хто саме буде очолювати їх наразі не відомо.