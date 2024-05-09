До Києва прибула міністр розвитку Німеччини

До Києва у четвер, 9 травня, з неанонсованим візитом прибула міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце. З посиланням на Tagesschau, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що візит міністерки відбувається в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка пройде у Берліні 11 і 12 червня та має зібрати понад 1500 учасників.

За даними видання, переговори Шульце в Києві будуть стосуватися розширення української електромережі за допомогою Німеччини, підготовки кваліфікованих робітників та відбудови цивільних об'єктів в Україні.