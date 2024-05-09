До України з неоголошеним візитом приїхала президентка Європарламенту

Президентка Європарламенту Роберта Метсола перебуває у Києві з візитом. Про це стало відомо зі слів Штефана Шльойнінга, керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні, повідомляє Європейська правда.

"Пані Метсола тут, у місті" , – сказав він у своєму виступі на "Євросаміті громадських організацій" у Києві.

Шльойнінг додав, що українці "захищають нас, європейців та Євросоюз щодня".

Він привітав українців з Днем Європи та відзначив важливість цього свята.

Невдовзі фото зустрічі Метсоли на вокзалі Києва опублікував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

???????????????? У День Європи радий вітати у Києві Президентку @Europarl_UA @EP_President.



Європарламент безсумнівно на передовій підтримки України. Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.



Європарламент завжди мав… pic.twitter.com/NQ5zvJksFz — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) May 9, 2024

Спікер зазначив, що Європарламент – "на передовій" підтримки України.

"Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії. І Україна завжди це цінуватиме" , – зазначив Стефанчук.

Візит Метсоли, вочевидь символічно запланований на День Європи, не анонсували заздалегідь, його деталі поки невідомі. Ця її поїздка в Україну ймовірно остання у ролі президентки Європарламенту, оскільки вже менш як за місяць європейці обиратимуть на виборчих дільницях новий склад Європарламенту.