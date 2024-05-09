ДБР хоче повторно заборонити використання понад 2300 вагонів Полтавського ГЗК

ПрАТ "Полтавський ГЗК", дочірнє підприємство групи Ferrexpo, повідомило, що слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора подали клопотання щодо повторного арешту та заборони використання 2382 напіввагонів, що знаходяться у власності підприємства і використовувались для доставлення продукції для споживачів у Європі та Азії.﻿ З посиланням на інформацію ПрАТ "Полтавський ГЗК", пише Сергій Новіков, РБК-Україна.

Зазначається, що жовтні 2023 року Київський апеляційний суд за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора та слідчих Державного бюро розслідувань ухвалив арешт із забороною використання 2382 напіввагонів люкового типу, що перебувають у власності Полтавського ГЗК, як речовий доказ у кримінальному провадженні про нібито незаконний збут нефракційного відсіву за період 2019-2021 років.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2024 року арешт напіввагонів у частині заборони їх використання було скасовано.

Станом на травень 2024 року прямі збитки Полтавського ГЗК від заборони використання вагонів склали 103,3 млн гривень. Дані збитки включають оплати за вимушене зберігання та вимушене заміщення власних арештованих вагонів.

Підприємством розглядається можливість подачі позову до держави з метою відшкодування шкоди завданої незаконними діями працівників ДБР. Однак, нещодавно стало відомо про нове клопотання слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора щодо повторного арешту та заборони використання 2382 напіввагонів Полтавського ГЗК.

Це клопотання буде повторно розглядати Печерський районний суд міста Києва 09 травня 2024 року.

На підприємстві арешт і заборону використання вагонів вважають непропорційною та незаконною.

"Згідно з українським законодавством, підслідність ДБР не передбачає проведення слідчих дій щодо приватного бізнесу. Полтавський ГЗК є приватним, дочірнім підприємством швейцарської Ferrexpo AG, що належить публічній британській компанії Ferrexpo plc. Переважна більшість арештованих вагонів не використовувались для перевезень продукції, законність продажу якої розслідується ДБР. Полтавський ГЗК надав ДБР докази, що за даними державного АТ "Укрзалізниця" 158 вагонів із 2382 арештованих перевозили продукцію, до якої існує претензія у слідства, а отже більшість вагонів не могла і не може бути визнаною речовими доказами" , - підкреслили в ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Також зазначається, що капітальна вартість арештованої власності пʼятикратно перевищує так звану суму завданих "збитків". Зокрема, вартість вагонів, на які накладено арешт та заборонено використання становить понад 2 млрд гривень, крім того, арешт накладено на все рухоме та нерухоме майно підприємства. Водночас, умовні "збитки", які нарахувало слідство у цьому кримінальному провадженні - менш як 400 млн грн.

"Заборона використання вагонів ставить під загрозу своєчасність виконання договірних зобовʼязань перед міжнародними споживачами, що спричинить втрату партнерств і заміщення української продукції російськими аналогами. Окрім понад 103 мільйонів гривень збитків, у звʼязку із накладенням заборони на використання вагонів підприємство почало отримувати від іноземних споживачів продукції повідомлення-занепокоєння щодо ситуації, яка виникла і можливості забезпечення вчасних постачання продукції на їхні склади" , - додали в компанії.

На підприємстві підкреслюють, що зрив постачання через заборону використання вагонів може призвести до втрати підприємством європейських ринків та витіснення української залізорудної продукції конкурентною, зокрема і виробленої в рф, адже на цей момент не існує санкцій щодо постачання російської залізорудної продукції на ринки Європейського Союзу. Натомість, втрата ринків ЄС для Полтавського ГЗК може призвести до недоотримання державою валютного виторгу у розмірі понад 30 млрд гривень на рік.