Дефіцит значний: споживання електрики для промисловості знову обмежать

В енергосистемі України дефіцит протягом майже всієї доби, окрім денних годин. Через це сьогодні продовжать обмеження споживання електрики для промисловості та бізнесу у вечірні години.

Про це повідомили﻿ в НЕК "Укренерго".

У компанії пояснюють, що вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки роботі сонячних та вітрових електростанцій. В інші години нестача електроенергії є значною. Для уникнення відключень побутових споживачів "Укренерго" імпортує електроенергію та отримує аварійну допомогу з країн Європи, також діють обмеження споживання промислових споживачів.

"Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів.

Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях" , – зазначили в "Укренерго".

Українців закликали ощадливо споживати електрику з 18:00 до 00:00.

Протягом доби імпортували електрику з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 699 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 418 МВт.

На ранок знеструмлені 411 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.