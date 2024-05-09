Дефіцит значний: споживання електрики для промисловості знову обмежать
В енергосистемі України дефіцит протягом майже всієї доби, окрім денних годин. Через це сьогодні продовжать обмеження споживання електрики для промисловості та бізнесу у вечірні години.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
У компанії пояснюють, що вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки роботі сонячних та вітрових електростанцій. В інші години нестача електроенергії є значною. Для уникнення відключень побутових споживачів "Укренерго" імпортує електроенергію та отримує аварійну допомогу з країн Європи, також діють обмеження споживання промислових споживачів.
"Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів.
Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях", – зазначили в "Укренерго".
Українців закликали ощадливо споживати електрику з 18:00 до 00:00.
Протягом доби імпортували електрику з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 699 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 418 МВт.
На ранок знеструмлені 411 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.