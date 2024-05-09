Депутати затвердили розподіл доходів від оренди держземель

Верховна Рада ухвалила зміни до бюджетного кодексу, які мають врегулювати розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду.﻿ Про це заявив голова Фонду держмайна Віталій Коваль, повідомляє Економічна правда.

"Зроблено ще один важливий крок для старту проєкту "Земельний банк".Через прийняті Верховною Радою зміни до Бюджетного кодексу врегульовано розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду" , – зазначив Коваль.

За його словами, тепер 90% від таких надходжень йтимуть до державного бюджету, а 10% - до місцевих бюджетів.

Відповідні зміни дозволять значно збільшити доходи державного бюджету завдяки прозорому ринку оренди землі через "Земельний банк". Також надходження місцевих бюджетів збережуться на поточному рівні.

Крім того, в перспективі це може збільшити доходи місцевих бюджетів завдяки виведенню з тіні орендних відносин.