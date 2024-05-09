Ізраїль "глибоко розчарований" призупиненням постачання зброї США - Politico

У переговорах за зачиненими дверима з американськими посадовцями ізраїльський уряд висловив "глибоке розчарування" як затримкою адміністрацією Байдена поставки зброї, так і підтвердженням США у засобах масової інформації зупинки поставок, зокрема бомб. Посадовці вважають, що розголос може поставити під загрозу переговори про звільнення заручників. Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

Особи, знайомі з дискусіями, що відбулися протягом останніх 24 годин кажуть, що американо-ізраїльські відносини напружені до такого рівня, про який раніше не було відомо. Протягом багатьох місяців президент Джо Байден притримував критику війни Ізраїля проти ХАМАСу для приватного спілкування. Але рішення не надавати сучасну зброю загрожує послабити будь-який вплив, який Байден сподівався мати на наступні кроки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, а саме — віддати наказ про повномасштабне вторгнення в Рафах.

На слуханнях у Сенаті в середу 8 травня міністр оборони Ллойд Остін заявив законодавцям, що США і надалі підтримуватимуть Ізраїль у цій війні. Основною причиною, чому США зупинили схвалену Конгресом передачу 1800 бомб, була необхідність захистити цивільне населення в Рафаху.

Американські офіційні особи продовжують стверджувати, що Ізраїль не розпочав масштабну операцію в Рафаху, додаючи, що кампанія була досить обмеженою і, швидше за все, покликана посилити тиск на ХАМАС, щоб змусити його погодитися на припинення вогню. Але ізраїльські лідери дали зрозуміти, що їхні війська можуть просунутися вглиб південної частини Гази, особливо якщо протягом наступних кількох днів не вдасться домовитися про звільнення заручників.