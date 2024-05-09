Депутат від партії Орбана розкритикував РФ всупереч позиції Угорщини

Провідний член партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Жолт Немет виступив із незвично різкими заявами про Росію та НАТО, які напряму йдуть всупереч позиції уряду Угорщини. Про це йдеться у публікації угорського незалежного видання Telex, повідомляє Європейська правда.

Немет є головою комітету закордонних справ парламенту Угорщини та членом-засновником "Фідес". Хоча в минулому політик, як відзначає видання, робив заяви про Росію та НАТО, які не відповідають офіційній урядовій комунікації та пропаганді партії влади "Фідес", він ніколи не суперечив позиції Віктора Орбана настільки прямо.

"Що стосується останніх 25 років, якби ми зараз не були членами НАТО, то, мабуть, не Україна захищалася б від нападу Росії, а ми" , – сказав Немет у своєму виступі на конференції Угорського атлантичного товариства у вівторок, його цитує Válasz Online.

Немет зазначив, що "незалежно від того, що говорять шановні пропагандисти президента Путіна, НАТО не є антиросійською організацією, вона ніколи не планувала нападати на Росію і не планує цього робити зараз, але вона здатна захистити своїх членів від російської атаки".

"Причина, чому Росія не може обмежити суверенітет Угорщини військовими засобами, полягає саме в тому, що ми є членом НАТО" , – сказав Немет.

За словами політика, "те, що Росія сприймає цей оборонний альянс як загрозу, є лише доказом того, що вона хоче здійснювати контроль над членами НАТО – або принаймні над деякими з них – і НАТО унеможливлює це". Поведінка Росії, вважає Немет, говорить більше про Росію, ніж про НАТО.

Немет заявив, що метою росіян є підрив суверенітету Угорщини. Росіяни, сказав політик, не обов’язково хочуть вторгнутися до Угорщини, а скоріше диктувати, що угорці повинні і не повинні робити, з ким повинні об’єднатися, яку зброю повинні мати та що повинні представляти на міжнародних форумах.

"Постійне повторення думки про те, що російсько-українська війна почалася через НАТО, надзвичайно шкідливе. Відповідно до цієї мантри виправдано, що великі держави, Росія і, можливо, Китай, здійснюють контроль над своїми власними сферами інтересів.