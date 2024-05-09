РФ за місяць збільшила на 200% кількість обстрілів у районі Часового Яру – британська розвідка

У британській розвідці зазначили, що кількість російських обстрілів у районі Часового Яру Донецької області з березня по квітень зросла на 200%. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, повідомляє Новое время.

Загалом на сході України з квітня обстріли посилилися на 17% порівняно з березнем. Понад три чверті з них відбулися в районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки.

Розвідники зазначають, що попри значне збільшення кількості атак на цьому напрямку, Росія здобула лише незначні тактичні перемоги в цьому районі протягом квітня і зазнала величезних втрат.