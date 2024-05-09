У Башкирії поскаржилися на дронову атаку по НПЗ Газпрому

У Башкирії РФ дрон атакував підприємство Газпром нафтохім Салават. На одній із установок сталося задимлення. Про це заявив глава Республіки Башкортостан Радій Хабіров.

За його словами, підприємство, яке належить Газпрому в місті Салават, працює в штатному режимі.

На місце приїхали екстрені служби та керівники силових відомств. Хабіров назвав атаку «спробою зганьбити свято».

Telegram-канал BAZA пише, що внаслідок атаки і пожежі на підприємстві постраждалих немає.

Газпром нафтохім Салават є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтоперероблення і нафтохімії, спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

Місто Салават у Республіці Башкортостан розташоване приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону.