ЄС може скасувати безвіз з Грузією через закон про "іноагентів" – журналіст

Якщо партія влади в Грузії все ж таки ухвалить закон про "іноагентів", який ще називають "російським законом", то ЄС не виключає скасування безвізового режиму з країною. Про це довідався від власних джерел редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

Він повідомив, що посли ЄС у середу знову обговорювали ситуацію в Грузії, зокрема – потенційні заходи у разі ухвалення закону про "іноземних агентів". За його словами, обговорюють всі можливі варіанти покарання.

"Не можна виключати призупинення візової лібералізації. Всі речі на столі обговорень", – написав Джозвяк у своєму Twitter (Х).

У вівторок стало відомо, що кілька десятків депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії і главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Своєю чергою у Єврокомісії пояснили процедуру, за якою у Грузії теоретично можуть забрати кандидатський статус на вступ до ЄС. Згідно з нею, якщо котрась із країн ЄС буде проти того, аби карати Грузію, то країну не зможуть позбавити кандидатського статусу.