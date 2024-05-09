Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака, повідомляє Українська правда.

"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" , – йдеться в указі.

"Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" , – йдеться в тексті іншого указу.

Вихідець із ГУР МОУ Сергій Лупанчук очолив ССО ЗСУ у листопаді 2023 року після скандального звільнення з цієї посади генерал-майора Віктора Хоренка. За весь час перебування на посаді Сили спецоперацій жодного разу не показали обличчя Лупанчука.

За даними з відкритих джерел, Олександр Трепак – військовий Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Герой України, бригадний генерал. Захищав Донецький аеропорт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом від 3 листопада звільнив Хоренка та призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука. У вечірньому зверненні глава держави заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.

Сам Хоренко заявив, що йому невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій, про яку він дізнався зі ЗМІ.

Пізніше Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Умєров заявив, що не пояснюватиме причини звільнення Хоренка, але той зараз потрібен "на певному напрямку".