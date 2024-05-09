Мецола: Украинский путь в ЕС будет сложным, но мы обещание сдержим

Україна наближається до членства в Європейському союзі (ЄС). Шлях буде складним, але унікальним.﻿ З посиланням на голову Європейського парламенту Роберту Мецолу під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми наближаємося до українського майбутнього як члена європейського парламенту. Це та обіцянка, яку ми зробили минулого грудня, це та обіцянка, над якою працював Європарламент від перших днів. Це обіцянка, яку ми обов'язково дотримаємося. Шлях до вступу безумовно буде складним і український шлях багато в чому є унікальним" , - заявила Мецола.

Президент Європарламенту відзначила, що Україна потребуватиме відбудови інфраструктури й економіки. Втім, Європарламент та ЄС будуть готові допомогти країні з цим.