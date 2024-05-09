Росіяни зламали українські телеканали і транслювали парад на честь 9 травня

Російські хакери зламали супутниковий ефір українських каналів групи StarLightMedia та Інтер та запустили трансляцію параду на честь 9 травня у Москві. Про це пише Детектор медіа, повідомляє Детектор Медіа.

Зазначається, що спочатку відео трансляції параду на українських телеканалах почали з’являтися в Telegram-каналах.

Згодом цю інформацію підтвердили в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

Невдовзі сигнал каналів вдалося відновити. Трансляція російського параду тривала з 10:00 до 10:18.

Член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко розповів, що канали оперативно запустили протокол безпеки, щоб вимкнути сигнал.

«Провайдери перейшли на інший спосіб отримання сигналу. Але відбулось кількахвилинне втручання в ефіри, під час якого транслювався парад побєди з Московії. Канали повернулись до своїх сіток мовлення» , — наголосив він.

Водночас перший заступник голови Нацради Валентин Коваль підкреслив, що регулятор готує лист до Міжнародного союзу електрозв’язку, спеціального підрозділу ООН.