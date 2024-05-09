Путін вночі обговорював із Лукашенком Україну

Формальні лідери РФ і Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко напередодні до пізньої ночі обговорювали Україну та ситуацію на фронті. Про це вони розповіли журнілістам, повідомляє Корреспондент.

"Ми вчора довго працювали, розлучилися доволі пізно" , – розповів Путін.

У свою чергу Лукашенко додав, що розмова затягнулася до третьої години ночі.