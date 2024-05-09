Путін вночі обговорював із Лукашенком Україну
Формальні лідери РФ і Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко напередодні до пізньої ночі обговорювали Україну та ситуацію на фронті. Про це вони розповіли журнілістам, повідомляє Корреспондент.
"Ми вчора довго працювали, розлучилися доволі пізно", – розповів Путін.
У свою чергу Лукашенко додав, що розмова затягнулася до третьої години ночі.
"Під час обговорення двосторонніх наших відносин говорили і про те, що відбувається на лінії зіткнення, говорили про ситуацію, пов'язану з цими непростими подіями навколо України. Спілкувалися з міністром оборони, з начальником генерального штабу. У нас повноцінна була зустріч. І, звісно, говорили про те, що відбувається, як я вже сказав, на лінії бойового зіткнення", – додав Путін.