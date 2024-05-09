У Росії хакери замість трансляції "параду перемоги" показали правду про війну

Російський ТГ-канал "Осторожно, новости" поінформував, що в четвер, 9 травня, в кількох регіонах РФ хакери втрутилися в трансляцію "параду перемоги" і показали убивць і ґвалтівників, яких у Росії тепер вшановують як "героїв".

Жителі регіонів поскаржилися, що трансляцію "параду перемоги" через Smart TV зламали невідомі.

Замість параду жителі Омської та Іркутської областей, а також Башкортостану могли спостерігати відео із заголовками опозиційних ЗМІ, кадри "Російського маршу" та історій колишніх ув'язнених, які брали участь у війні проти України.