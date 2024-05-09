Китай таємно запустив місяцехід на зворотний бік Місяця

Нова китайська місія на Місяць доставила на супутник Землі крихітний місяцехід, про який нічого не було відомо раніше. Невеликий апарат помітили прикріпленим до борту посадкового модуля, який повинен сісти на зворотний бік Місяця наступного місяця. Але ціль ровера залишається загадкою. Про це пише Live Science, повідомляє Дзеркало тижня.

Китайська академія космічних технологій (CAST) успішно запустила ракету Long March 5 з апаратами місії "Чан'є-6" на борту 3 травня. Місія має стати першою в історії, яка збере зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця і доставить їх на Землю.

Основним корисним навантаженням місячної ракети є місячний посадковий модуль, який, як очікується, приземлиться супутник Землі на початку червня. Космічний апарат повинен зібрати зразки ґрунту, а потім відправить їх назад на планету у модулі, що повертається, за аналогією з місією «Чан'є-5». Вона здійснила успішну посадку на Місяць, зібрала зразки ґрунту та доставила їх на Землю у 2020 році.

Перед запуском про місію «Чан'е-6» було мало що відомо, крім того, що вона також доставить на Місяць невідоме корисне навантаження із Франції, Швеції, Італії та Пакистану.

Але після успішного запуску CAST опублікувала нові фотографії посадкового модуля, і спостерігачі помітили невеликий сірий об'єкт з колесами, прив'язаний до боків посадкового модуля.

«Це схоже на раніше невідомий міні-ровер на борту апарату "Чан'е-6"» , — написав у X журналіст Ендрю Джонс, який уважно стежить за космічною програмою Китаю.

Яке завдання виконуватиме ровер на Місяці, неясно. Але з повідомлення Шанхайського інституту кераміки, який надав кілька компонентів для місії «Чан'е-6», зрозуміло, що він оснащений інфрачервоним спектрометром. Судячи з розмірів місяцехода та умов, у яких він працюватиме, його місія буде короткою.

Це не перший випадок, коли Китай таємно запускає апарати до космосу. Під час місії Tianwen-1 на Марс у 2021 році кілька космічних кораблів, у тому числі марсіанський орбітальний апарат та марсохід Zhurong, випустили секретні міні-камери для зйомки селфі на Червоній планеті або навколо неї.

Нагадаємо, зонд "Чан'е-5", що складається з орбітального, посадкового, злітного і модулів, що повертається, був запущений 24 листопада 2021 року. 1 грудня космічний апарат здійснив посадку на Місяці, через 48 годин – злітний апарат доставив його до орбітального модуля для повернення на Землю.

Політ став першою подібною безпілотною місією, а Китай першою за 44 роки країною, яка доставила проби місячної породи на Землю.

Попередня місія була організована СРСР 1976 року, коли проби ґрунту з поверхні супутника Землі збирав апарат «Луна-24».